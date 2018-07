Marquinhos questiona Martelotte após derrota do Santos Questionado sobre o que tinha acontecido com o Santos no segundo tempo, quando a equipe sofreu virada histórica para o lanterna Prudente e perdeu por 3 a 2, o meia Marquinhos foi curto e grosso. "Pergunte ao treinador", demonstrando claramente que o interino Marcelo Martelotte não é unanimidade no grupo.