Marquinhos recusa proposta do futebol árabe e continua no Cruzeiro

O principal motivo para isso seria ficar próximo do pai, que passa por um grave problema de saúde. O Cruzeiro informou que foi contatado por um dirigente, mas não recebeu uma proposta formal. Também não quis comentar sobre a negociação do jogador.

Marquinhos chegou ao Cruzeiro para a disputa do Campeonato Brasileiro de 2014 e foi peça fundamental na conquista do bicampeonato. No entanto, desde que Luxemburgo assumiu a equipe, o jogador passou a ficar na reserva. No empate diante do Avaí por 1 a 1, na última rodada da competição nacional, ele não foi relacionado.

Com a semana livre para trabalhar, os jogadores do Cruzeiro ganharam a segunda e a terça-feira de folga. A reapresentação está marcada para esta quarta, às 10 horas, na Toca da Raposa II. O time mineiro ocupa a 12ª colocação na tabela do Brasileiro, com 17 pontos. O próximo jogo será contra o São Paulo, domingo, às 16 horas, no Morumbi, pela 15ª rodada.