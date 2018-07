Marquinhos Santos deixa Fortaleza nas quartas da Série C e vai para o Figueirense

Em péssimo momento no Campeonato Brasileiro e lutando para fugir do rebaixamento, o Figueirense anunciou nesta segunda-feira Marquinhos Santos como seu novo treinador. Ele substituirá Argel Fucks, demitido no fim de agosto após o início de uma sequência ruim de resultados que afundou a equipe na tabela.

O momento é delicado e o Figueirense ocupa atualmente a 17.ª colocação na tabela, com apenas 28 pontos em 26 rodadas disputadas. Nas últimas três partidas, foram duas derrotas - para São Paulo e Flamengo - e um empate, diante do lanterna América-MG, em Florianópolis.

Desde a demissão de Argel após a derrota em casa para o Cruzeiro, na 21.ª rodada, o Figueirense vinha sendo comandado interinamente por Tuca Guimarães, que deverá ser o auxiliar de Marquinhos Santos. Ele até teve um bom início e bateu Santos e Atlético-PR, antes desta sequência de três partidas sem vencer.

Marquinhos Santos já treinou as seleções brasileiras sub-15 e sub-17. Acumulou passagens por Coritiba e Bahia antes de chegar ao Fortaleza em março. Ele entregou o cargo à direção do time cearense na noite de domingo, após o time empatar com o Botafogo-PB na última rodada da primeira fase da Série C.

Marquinhos, aliás, deixa o Fortaleza em um momento importantíssimo para o clube. Classificado às quartas de final da Série C, o time cearense deve iniciar no fim de semana que vem o confronto diante do Juventude, que pode lhe valer um lugar na Série B em 2017. Antes, define as oitavas de final da Copa do Brasil com o Inter, após ter perdido por 3 a 0 na ida, em Porto Alegre.

Mas o Fortaleza agiu rápido e já anunciou o substituto de Marquinhos Santos. Na manhã desta segunda-feira, o clube acertou com Hemerson Maia, de 44 anos, que ganhou destaque ao levar o Joinville ao título da Série B em 2014.