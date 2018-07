Marquinhos Santos volta ao Coritiba para substituir Celso Roth

Pouco depois de anunciar a demissão de Celso Roth, o Coritiba já definiu quem será seu substituto. Na tarde deste domingo, o clube anunciou o retorno de Marquinhos Santos, quase um ano depois do fim de sua primeira passagem como técnico da equipe, em setembro de 2013. Ele assume o time paranaense em situação muito delicada, na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos em 17 rodadas.

Marquinhos Santos tem uma longa história no Coritiba. Ele treinou as equipes de base do clube, mas saiu para assumir a seleção sub-17 do Brasil. Em 2012, voltou para substituir Marcelo Oliveira no time principal. Ele até começou bem, mas a péssima fase no Brasileirão de 2013 selou sua demissão.

Ainda no fim de 2013, o treinador acertou com o Bahia e ficou na equipe até o último mês de julho, quando acabou demitido graças à sequência negativa no Campeonato Brasileiro, mesmo depois de ter conquistado o título do Campeonato Baiano.

Ele substituirá Celso Roth, que não resistiu à derrota de sábado para o Palmeiras. Roth chegou ao Coritiba no começo de abril para substituir o técnico Dado Cavalcanti, mas não conseguiu emplacar uma boa campanha na disputa do Brasileirão. Sob o comando dele, o time somou três vitórias, seis empates e oito derrotas na competição.