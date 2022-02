Marquinhos sugere PSG corajoso contra o Real Madrid: 'Ser decisivo e marcar gols'

O discurso na França para o primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, diante do Real Madrid, é de total respeito à história do maior vencedor da competição, com 13 taças. Ao mesmo tempo, o capitão Marquinhos não esconde que se o Paris Saint-Germain quer sonhar em avançar, terá de ser superior e corajoso no jogo desta terça-feira, no Parque dos Príncipes.

A ordem é conquistar um bom resultado para o duelo de volta, marcado para dia 9 de março, no Santiago Bernabéu, na Espanha. O PSG quer atuar no contragolpe no segundo jogo e espera sair vencedor em casa.

"O Real Madrid é um clube com uma história muito grande nesta competição. Quando eu ainda era um garotinho, sonhava em jogar esse tipo de partida e agora eu estou aqui", enfatiza o defensor. Apesar dos elogios aos merengues, Marquinhos se mostra focado apenas no PSG.

"Só me concentro na minha equipe. É um prazer jogar pelo Paris Saint-Germain, gosto de lutar pelo meu time. O objetivo de amanhã será fazer um bom jogo. Este jogo que estamos jogando em casa é muito importante. Teremos que ser decisivos e marcar gols", receita.

O PSG foi bastante pressionado pela torcida diante do Rennes por não conseguir superar a retranca rival. Chegou a ser vaiado. Só fez o gol nos acréscimos, com Mbappé, ganhando por 1 a 0. Marquinhos espera que o torcedor seja um diferencial e empurre o time para uma vitória, agora contra um poderoso oponente.

"Qualquer forma de pressão deve nos empurrar para cima, nos dar energia. Devemos saber lidar com qualquer situação", diz. "Devemos saber julgar nossa fase, o período em que vivemos. É hora de estarmos unidos. Quando os torcedores estão conosco, fazem a diferença, dão-nos energia. Teremos que dar tudo em campo. Para nós, mas também para eles, para fazê-los felizes."

Na visão do brasileiro, o PSG está pronto para fazer história. "Estamos lutando desde o início da temporada. Treinamos todos os dias, fizemos muitas viagens, partidas boas, ruins, fomos para as vitórias às vezes nos últimos segundos. Não devemos negligenciar tudo o que fizemos. Amanhã será um jogo muito importante porque será decisivo", observa. "Tudo o que fizemos até agora nos permitiu ter esse vínculo em campo. Sentimos os recém-chegados mais à vontade e completamente integrados ao grupo."