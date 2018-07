Marquinhos treina e garante que reforçará o Cruzeiro contra o Grêmio Ausente na derrota do Cruzeiro para o Coritiba, no último domingo, no Couto Pereira, por causa de uma virose, o atacante Marquinhos treinou nesta terça-feira e garantiu que terá condições de entrar em campo nesta quarta, quando o time vai encarar o Grêmio, em Porto Alegre, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.