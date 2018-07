Marquinhos vê disputa saudável pela vaga no ataque do Cruzeiro

Recém-contratado pelo Cruzeiro, o atacante Marquinhos foi escalado como titular nas três partidas já disputadas depois do recesso da Copa do Mundo. Agora, porém, o técnico Marcelo Oliveira ganha novas opções para o ataque, com Willian e Alisson, o que vai aumentar a concorrência. Mas nada disso assusta o dono da posição atualmente.

"Fico feliz por ter esses companheiros, Willian e Alisson, de volta aos trabalhos e os outros que estão também procurando o seu espaço. É uma disputa saudável, amigável, cada um querendo o seu lugar no time. É bom para o treinador e para o Cruzeiro. É importante estar todo mundo disponível para quando o professor precisar", disse Marquinhos.

Por enquanto, porém, ele vai levando vantagem nessa disputa e deve ser titular no jogo deste sábado, contra o Botafogo, no Maracanã. "Jogar contra o Botafogo é muito difícil, respeitamos o adversário, uma equipe que vai querer ganhar o jogo, que virá para cima. Mas temos que fazer a nossa parte", avisou.

Assim, com um bom resultado no Maracanã, Marquinhos espera que o Cruzeiro consiga aumentar sua vantagem na liderança isolada do Brasileirão - tem 28 pontos, cinco a mais do que o segundo colocado Corinthians. "O campeonato é longo, é difícil. Temos que fazer o nosso papel, vencer e continuar no ponto mais alto da tabela", explicou o jogador.