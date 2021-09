Marquinhos volta a treinar no São Paulo após seis semanas de afastamento

Afastado dos gramados desde o início de agosto, o atacante Marquinhos voltou a treinar com o elenco do São Paulo nesta quinta-feira. O jogador de apenas 18 anos se recupera de um estiramento na coxa esquerda, e faz seu processo de transição aos treinos, no CT da Barra Funda.

Marquinhos, grande aposta da equipe para o futuro, se machucou no empate sem gols com o Palmeiras no dia 31 de julho, pelo Brasileirão. A avaliação inicial de que o jogador precisaria de quatro semanas para voltar a treinar. Mas já completou seis semanas. Neste período, perdeu dez partidas, incluindo os dois clássicos com o Palmeiras, que resultaram na eliminação do São Paulo na Copa Libertadores. E também a queda na Copa do Brasil diante do Fortaleza.

Leia Também Derrota para o Fortaleza joga São Paulo para o momento mais conturbado na temporada

Seu retorno vem sendo cauteloso. Nesta quinta, a atividade em campo contou com restrições. De acordo com o São Paulo, ele fez papel de "curinga" durante o treino para evitar eventuais choques acidentais com os companheiros.

Ainda não há previsão para o retorno do jovem atacante ao time. Ele busca recuperar a forma física para voltar a ser relacionado pelo técnico Hernán Crespo. Assim, é retoma a chance de ele ser convocado para o jogo contra o Atlético-GO, no domingo, no Morumbi, pelo Brasileirão.

O mesmo deve acontecer com Calleri, embora por motivos diferentes. O reforço não está machucado, mas segue buscando sua melhor forma física após ficar quatro meses longe dos gramados. Nesta quinta, ele treinou normalmente.