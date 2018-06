Marrocos e Irã fazem ‘duelo de coadjuvantes’ do Grupo B na Arena Zenit

Apesar das atenções voltadas ao clássico ibérico entre Portugal e Espanha, o duelo de abertura dos jogos do Grupo B da Copa do Mundo será entre Marocos e Irã, às 12h desta sexta, na Arena Zenit, em São Petersburgo.

Coadjuvantes da chave, as equipes sabem que uma vitória nesta sexta pode ser decisiva para uma eventual classificação para o mata-mata. Os iranianos demonstram otimismo, mas colocam os africanos como favoritos no jogo.

“Eles são um dos candidatos a passar de fase, com Espanha e Portugal”, disse o treinador Carlos Queiróz. “Nós admitimos que o Marrocos é favorito como as outras duas. Eles têm o favoritismo, mas não vamos tolerar que alguém diga que nós não somos capazes de vencê-los. Ninguém vai minar as nossas expectativas.”

Do lado marroquino, o discurso é de confiança. “Sei que há muitos times à nossa frente. Mas nós não estamos aqui para tirar fotos em São Petersburgo”, afirmou na quinta o técnico Hervé Renard. “Nós queremos fazer grandes coisas aqui, mostrar que somos um bom time. Mas nós respeitamos o Irã. Tem uma grande qualidade técnica, tem bons atacantes, rápidos e com bom jogo aéreo. Mas também tem suas fragilidades. Somos uma equipa pequena que tem as suas virtudes, e é isso que vamos utilizar.”