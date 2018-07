Marrocos e República Democrática do Congo avançam nas Eliminatórias da Copa A África conheceu neste domingo mais cinco seleções classificadas à terceira e decisiva fase das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia. Marrocos, República Democrática do Congo (ex-Zaire), Zâmbia, Uganda e Guiné avançaram e se juntam ao Gabão, que conseguiu a sua vaga no último sábado. No total, serão 20 países na etapa em que serão definidos os cinco representantes do continente no Mundial.