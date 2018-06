Marrocos fecha treino e faz mistério às vésperas de pegar Portugal

A seleção marroquina realizou nesta segunda-feira seu último treino na cidade de Voronej antes do confronto diante de Portugal. Pela manhã, os jogadores trabalharam sem a presença da imprensa e ampliaram o mistério para o confronto que acontecerá na quarta-feira, em Moscou, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo.

O técnico Hervé Renard fez mistério e não permitiu que a atividade fosse observada na sede de Marrocos neste princípio de Mundial. Imediatamente após o treino, os jogadores se encaminharam para o aeroporto e viajaram para Moscou, onde farão na terça-feira o último treino antes da partida.

A expectativa é de que Renard possa fazer mudanças. Isso porque Marrocos decepcionou em sua estreia na Copa ao ser derrotado pelo Irã. O desempenho ruim da equipe naquela partida, principalmente no segundo tempo, levantou suspeita sobre a possibilidade de mudanças de algumas peças entre os titulares.

A tendência, porém, é que Renard só confirme o time momentos antes do confronto, que é de vida ou morte para a seleção. Se perder, Marrocos deverá estar eliminado já nesta quarta-feira. Em caso de vitória, ganha uma sobrevida para a última partida da primeira fase, contra a Espanha, segunda-feira que vem, em Kaliningrado.