Marrocos, Nigéria, Uganda e Mali garantem vaga na Copa Africana de Nações de 2019

A rodada deste sábado, a quinta e penúltima, das Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2019 definiu mais quatro países classificados à fase final da competição, que será realizada em Camarões. As seleções de Marrocos, Nigéria, Uganda e Mali agora se juntam ao país-sede e a outros três selecionados nacionais que obtiveram uma vaga no mês passado: Egito, Madagáscar e Tunísia.

A classificação da Nigéria, que disputou a última edição da Copa do Mundo e caiu na fase de grupos, veio com um empate por 1 a 1 contra a África do Sul, no estádio Soccer City, em Johannesburgo, que foi o palco da abertura e da final do Mundial de 2010. Os nigerianos chegaram a 10 pontos no Grupo E e deixou a briga pelo segundo posto para os sul-africanos, em segundo com nove, e a Líbia, que goleou Seychelles por 8 a 1 e está com sete.

Já Marrocos se garantiu sem entrar em campo neste sábado. Na sexta-feira, pelo Grupo B, venceu Camarões por 2 a 0 e torcia para que Malawi não derrotasse Comores. Isso aconteceu com a vitória de Comores por 2 a 1 e garantiu aos marroquinos a primeira colocação com 10 pontos.

As vagas de Uganda e Mali foram obtidas com uma vitória de cada seleção por 1 a 0. Pelo Grupo L, os ugandenses bateram Cabo Verde e dispararam na liderança - têm 13 pontos, contra 5 da Tanzânia e quatro de Cabo Verde. No Grupo C, os malinenses venceram o Gabão, fora de casa, e chegaram a 11 pontos, contra nove de Burundi e sete dos congoleses.

Em 2019, a Copa Africana de Nações, no mês de junho, terá a participação de 24 países. Faltam 16 vagas e algumas delas poderão ser preenchidas com o complemento da quinta rodada neste domingo. A sexta e última rodada das Eliminatórias será disputada em março do ano que vem.