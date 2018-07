Marrocos vence, Costa do Marfim empata, e embala Grupo B na Copa Africana

Atual campeã, a Costa do Marfim ainda não conseguiu embalar na edição 2017 da Copa Africana de Nações, jogada no Gabão. Nesta sexta-feira, a equipe de Bony e Aurier não saiu de um empate em 2 a 2 com a República Democrática do Congo. No jogo de fundo da rodada dupla, também em Oyem, o Marrocos fez 3 a 1 en Togo.

No primeiro jogo do dia, a Costa do Marfim teve que buscar o empate duas vezes. Os congoleses abriram o placar com Kebano, mas Bony, ex-Manchester City, deixou tudo igual. Dois minutos depois, aos 28 do primeiro tempo, Kabananga voltou a colocar o Congo na frente. Sereso Dié, entretanto, deu números finais à partida no segundo tempo.

Depois, no duelo de fundo, Togo saiu na frente. Dossevi marcou logo aos 5 minutos. A equipe do norte da África, entretanto, foi atrás da virada. Após gols de Bouhaddouz e Saiss, já liderava o placar aos 21 minutos. Na segunda etapa, En-Nesyri fechou a conta.

Com esses resultados, o Grupo C é liderado pela República Democrática do Congo, que tem quatro pontos. O Marrocos soma três e a Costa do Marfim tem dois. Togo, de Adebayor, computa um ponto, apenas. Na última rodada, Marrocos e Costa do Marfim definem uma vaga. Já o Congo defende o primeiro lugar do grupo contra Togo. Todos ainda têm chance de classificação.