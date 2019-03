Marrocos x Argentina: onde assistir ao vivo e horário do amistoso

A Argentina vai enfrentar o Marrocos nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), em amistoso internacional. A partida será em Tanger, no país africano, e será a segunda partida das duas equipes no ano. Ambas têm no meio do ano competições internacionais importantes no calendário, como a Copa Africana das Nações e a Copa América.

Marrocos x Argentina terá transmissão do canal SporTV 2. O Marrocos empatou na sexta-feira em 0 a 0 com o Malauí, fora de casa, pelas Eliminatórias da Copa Africana, e garantiu classificação para o torneio, que será disputado no Egito. Já a Argentina, na sexta-feira perdeu por 3 a 1 para a Venezuela, em amistoso realizado em Madri, na Espanha.

A principal ausência da partida será de Lionel Messi. O jogador alegou estar com um problema no púbis e pediu dispensa do compromisso. A Federação Marroquina de futebol ficou revoltada com a notícia e cobra dos argentinos explicações pela decisão.

Já a equipe africana vai a campo com a mesma base utilizada na última Copa do Mundo, na Rússia, quando os marroquinos não passaram da primeira fase. E a ausência de Messi na partida causou irritação no país.