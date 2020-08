Marrony comemora gols e destaca atuação coletiva em vitória do Atlético-MG

O atacante Marrony foi o grande destaque da vitória do Atlético-MG por 2 a 0 sobre o Ceará no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, ao marcar os dois gols do triunfo do time mineiro, que segue com 100% de aproveitamento na competição.

Após a partida, Marrony comemorou o feito e também destacou o jogo coletivo da equipe do técnico Jorge Sampaoli. Até então, ele tinha balançado as redes apenas uma vez com a camisa do Atlético, na vitória por 3 a 0 sobre o América-MG, no Campeonato Mineiro.

"É um dia muito especial, fico muito feliz pelos dois gols. O individual se saiu muito bem, mas o coletivo foi o mais importante, principalmente no segundo tempo", afirmou o jogador.

Os dois gols foram marcados na segunda etapa, após um primeiro tempo de poucas oportunidades para os dois lados. Segundo o atacante, o forte calor em Belo Horizonte e os erros no setor ofensivo deixaram a partida ainda mais complicada. "Estava muito calor. No primeiro tempo erramos muitos passes, mas tivemos paciência e voltamos mais fortes para o segundo tempo", explicou.

Com três vitórias em três jogos, o Atlético-MG volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Botafogo, no Engenhão, pela quarta rodada do Brasileirão.