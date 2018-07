Marroquino Chamakh troca o Arsenal pelo Crystal Palace

A equipe do sul de Londres, que ficou conhecida no Brasil por ter sido o centro de treinamento do País antes dos Jogos Olímpicos de Londres, voltou à primeira divisão do Campeonato Inglês para esta temporada. Chamakh chega para ser o jogador mais conhecido do elenco.

O marroquino chegou ao Arsenal em maio de 2010, vindo do Bordeaux. De cara fez 10 gols somente no primeiro semestre, virando ídolo repentino. O problema é que ele nunca mais conseguiu ser o mesmo. Nas temporadas seguintes não rendeu quando teve oportunidades e até acabou emprestado pelo West Ham, onde só jogou três jogos no primeiro semestre deste ano.