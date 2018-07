Marseille perde para o Nantes e título francês fica mais distante

Gakpe fez o único gol do jogo aos 20 minutos do primeiro tempo, para deixar o Marseille na quarta posição, sete pontos atrás do líder Olympique de Lyon. O Nantes subiu uma colocação, para 10º.

O Lyon enfrenta o quinto colocado St Etienne no domingo, enquanto o Paris St Germain, que está dois pontos atrás do líder, viaja para encarar o Nice no sábado.

O Monaco, que está na terceira posição seis pontos atrás dos líderes, recebe o Stade Rennes, no sábado.

(Por Tony Jimenez)