Marseille vence e conquista Copa da Liga Francesa

O lateral nigeriano Taiwo marcou chutando rasteiro depois de falha na defesa do Montpellier, quando faltava 10 minutos para acabar a partida.

O Marseille teve as melhores chances de marcar em uma partida fraca, com chute de Mathieu Valbuena acertando o poste no primeiro tempo. Ainda assim, o time dirigido por Didier Deschamps teve que esperar até o final do segundo tempo para vencer os teimosos oponentes.

A conquista do mesmo título no ano passado deu ao Marseille grande confiança, já que o time conseguiu oito vitórias nas últimas 10 partidas no Campeonato Francês para conquistar o título, algo que não acontecia há 18 anos.