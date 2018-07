Marselha perde para o Brest e é dúvida na Liga dos Campeões

Paul Baysse marcou o único gol aos 17 minutos, e o Marselha, sétimo colocado no Campeonato Francês, perdeu pela primeira vez em todas as competições nos últimos três meses.

O time de Didier Deschamps soma 39 pontos de 24 jogos, seis atrás do terceiro colocado Lille, que ocupa a vaga classificatória para a Liga dos Campeões. O Lille visita o Stade Rennes ainda neste domingo às 18h (horário de Brasília).

O Toulouse subiu para sexto com 40 pontos em 25 disputas depois da vitória de 2 x 0 sobre o lanterna Sochaux graças aos gols de Aymen Abdennour e Emmanuel Rivière.

No estádio do Brest, o Marselha, que bateu a Inter de Milão por 1 x 0 na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões na quarta-feira, dominou a partida, mas o goleiro Steeve Elana, do Brest, estava em um grande dia.

Os visitantes tiveram um pênalti anulado no primeiro minuto, quando Johan Martial, que mais tarde admitiu na TV francesa ter cometido a falta, derrubou o brasileiro Brandão na pequena área.

Em seguida o atacante Brandão balançou a trave com uma bola de cabeça.

Elana fez duas defesas impressionantes de chutes de Fanni e Benoît Cheyrou na cara do gol no segundo tempo e ainda desviou um tiro de André Ayew por cima do travessão nos acréscimos.

Pouco depois, Eden Ben Basat salvou o gol de seu time de uma cabeçada de Fanni.

"Um pênalti óbvio nos foi negado aos 30 segundos de jogo. Foi um grande erro do árbitro", disse Alou Diarra, capitão do Marselha, ao canal de TV francês Foot +.

"Se conferíssemos o pênalti no primeiro minuto, o jogo não seria mais o mesmo".

(Por Julien Pretot)