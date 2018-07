Marta acerta com Tyreso e volta a jogar na Suécia

ESTCOLMO - Eleita cinco vezes a melhor jogadora do mundo, a atacante Marta enfim teve o seu futuro definido. Nesta quarta-feira, a brasileira oficializou o seu retorno ao futebol da Suécia ao ser contratada e apresentada pelo Tyreso, que tratou a sua chegada como a "realização de um sonho".

Marta atuou por cinco anos no futebol da Suécia, no Umea, entre 2004 e 2008. Durante esse período, a atacante faturou um título da Liga dos Campeões da Europa. Além disso, foi quatro vezes campeã do Campeonato Sueco. No novo clube, jogará ao lado da volante brasileira Elaine.

O novo clube de Marta ficou em quarto lugar na última edição do Campeonato Sueco. Agora, a atacante espera levar o time ao título nacional. "O objetivo é ganhar o Campeonato Sueco este ano e jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada", disse a brasileira.

Marta garantiu que está feliz com a oportunidade de voltar a atuar no futebol sueco. "Gosto de estar na Suécia. É a minha segunda casa e tenho lembranças muito boas daqui", afirmou a brasileira, que garantiu que poderia ganhar um salário mais elevado em outros países, mas que "dinheiro não é tudo".

O futuro de Marta se tornou incerto a partir do momento em que a liga norte-americana de futebol foi suspensa. Nos Estados Unidos, ela passou por Los Angeles Sol, FC Gold Pride New York Flash, onde foi campeã na temporada passada. No período de recesso do futebol norte-americano, a atacante retornava ao Brasil para jogar no Santos, que, recentemente, decidiu acabar com o seu time de futebol feminino.

Agora com o futuro definido, Marta poderá se concentrar na disputa dos torneios do Tyreso, onde também vai se manter em forma para defender a seleção brasileira na Olimpíada. Em Londres, ela buscará a sua primeira medalha de ouro após faturar a prata em 2004 e 2008.