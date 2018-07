Marta acompanha vitória do time feminino do Santos e diz que sonha com retorno

A craque Marta esteve neste domingo no estádio da Vila Belmiro, em Santos, para acompanhar a vitória do time feminino do Santos por 3 a 1 sobre o Vitória, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Atualmente no Rosengard, da Suécia, a brasileira não descartou um retorno para a equipe alvinegra.

"Eu tenho muito carinho pelo Santos, fui feliz aqui e foi uma ótima oportunidade de jogar no Brasil de novo depois de tanto tempo na Europa. Quero voltar, mas não vejo essa possibilidade agora. Vim para visitar o Modesto, as jogadoras e assistir o jogo", disse em entrevista à TV Tribuna.

Eleita melhor jogadora do mundo por cinco vezes, Marta viu a partida das tribunas ao lado do atual presidente do clube, Modesto Roma Júnior. Um dos atrativos para contar novamente com Marta, que atuou pelo Santos entre 2009 e 2010, seria a classificação do time para a Copa Libertadores.

Neste domingo, a equipe venceu o duelo com gols de Maurine, Danielli e Florencia - Juliana descontou. O resultado deixou o time alvinegro na segunda colocação do Grupo 2, com nove pontos, após quatro rodadas disputadas. O Rio Preto lidera a chave com 12. O Vitória é o atual lanterna da chave sem pontuar.