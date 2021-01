Marta anuncia noivado com a americana Toni Pressley, companheira de time

A craque brasileira Marta anunciou nesta segunda-feira que se tornou noiva da zagueira e companheira de time Toni Deion Pressley. As duas jogadoras do Orlando Pride, dos Estados Unidos, atuam no mesmo elenco desde 2018 e também moram juntas na cidade. O perfil oficial da Copa do Mundo Feminina, mantido pela Fifa, fez questão de divulgar a novidade sobre a dupla.

"Esse é mais um capítulo da história que estamos escrevendo juntas", escreveu nas redes sociais, de 34 anos. Pressley, de 30, também publicou as imagens das duas no Instagram com a legenda: "Sim". "Vocês queriam uma boa notícia para começar 2021? Já têm", escreveu o perfil oficial da Copa Feminina ao anunciar o noivado das duas, que exibiram as alianças nas imagens.

Nas duas publicações, várias personalidades e jogadores parabenizaram a dupla pela união. Apenas no perfil de Marta, nomes como o lateral Marcelo e o volante Casemiro, ambos do Real Madrid, manifestaram felicidade pela notícia. Entre os nomes do futebol feminino, comentaram na postagem as jogadoras Debinha e Luana, da seleção brasileira, e mais a americana Sydney Leroux e a holandesa Lieke Martens.

