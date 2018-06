Marta é cortada e seleção inicia treinos para o Torneio das Nações

A seleção brasileira feminina de futebol iniciou nesta terça-feira, em Itu, os treinos de preparação para o Torneio das Nações. Mas com um grande desfalque. Principal nome da equipe, Marta foi cortada desta etapa de treinamentos por causa de uma contusão.

+ Após protestos, Argentina cancela amistoso com Israel por questão de segurança

+ Com inflamação no joelho, Renato Augusto corre contra o tempo pela Copa

+ Para Müller, Alemanha de 2018 é individualmente melhor do que a campeã de 2014

A CBF informou, em comunicado oficial, que Marta sofreu um desconforto na panturrilha a serviço de seu clube, o Orlando Pride. Ela foi avaliada pelos médicos norte-americanos, que diagnosticaram que precisará de três semanas para se recuperar. Por isso, não terá condições de participar destes treinamentos.

A tendência, porém, é que Marta seja novamente convocada para a disputa da competição amistosa. O Torneio das Nações será disputado de 26 de julho a 2 de agosto, nos Estados Unidos.

No Torneio das Nações, a seleção vai encarar as donas da casa, o Japão e a Austrália. Na primeira edição da competição amistosa, no ano passado, o Brasil decepcionou e ficou em último.

Desta vez, porém, a seleção chega embalada pelo título da Copa América. Há pouco mais de um mês, as comandadas de Vadão garantiram o troféu no Chile, e consequentemente uma vaga na Olimpíada de Tóquio, em 2020, e outra no Mundial da França, em 2019, com uma campanha perfeita e 100% de aproveitamento após sete jogos.