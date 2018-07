Marta é eleita para seleção ideal da temporada da liga de futebol dos EUA

Principal jogadora de todos os tempos, Marta continua em alta mesmo aos 31 anos. Nesta quinta-feira, ela foi eleita para a seleção ideal da temporada de 2017 da National Women's Soccer League (NSWL), a principal competição de futebol feminino dos Estados Unidos.

Contratada pelo Orlando Pride em março, Marta foi uma das principais atletas do campeonato que começou em abril e que terá a decisão disputada neste sábado, entre Portland Thorns e North Carolina Courage. O time da brasileira caiu nas semifinais, ao ser goleado por 4 a 1 pelo Thorns.

Antes da final, a NSWL anunciou a equipe ideal da temporada, que contou com a brasileira. Marta, aliás, é a única jogadora do país a figurar na seleção. Em sua primeira temporada no Pride, ela terminou com 13 gols e seis assistências em 24 jogos disputados.

A seleção ideal da temporada 2017 da NSWL teve: Adrianna Franch (Portland Thorns); Ali Krieger (Orlando Pride), Becky Sauerbrunn (Kansas City), Abby Dahlkemper (North Carolina Courage) e Casey Short (Chicago Red Stars); Jess Fishlock (Seattle Reign), Sam Mewis (North Carolina Courage) e McCall Zerboni (North Carolina Courage); Marta (Orlando Pride), Sam Kerr (Sky Blue) e Christen Press (Chicago Red Stars).