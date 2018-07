Marta é indicada pela Fifa ao prêmio de melhor do mundo

ZURIQUE - A brasileira Marta está entre as indicadas pela Fifa ao prêmio de melhor jogadora do mundo em 2012. A lista preliminar com as 10 atletas concorrentes ao Prêmio Bola de Ouro da Fifa foi divulgada nesta quinta-feira pela entidade, assim como a relação dos nomes indicados ao prêmio melhor treinador de uma equipe feminina neste ano.

Marta foi eleita a melhor jogadora do mundo cinco vezes consecutivas, entre 2006 e 2010, mas perdeu a sua hegemonia em 2011, quando a japonesa Homare Sawa acabou sendo premiada. Já a brasileira ficou na segunda colocação, como já havia acontecido em 2005. Um ano antes, em 2003, ela foi escolhida como a terceira melhor.

Neste ano, Marta fracassou na tentativa de conduzir a seleção brasileira ao pódio do torneio de futebol feminino da Olimpíada de Londres, em que a equipe parou nas quartas de final. A atacante marcou dois gols no torneio. Atualmente, ela joga no futebol sueco pelo Tyresö.

Além de Marta, Camille Abily (França), Miho Fukumoto (Japão), Carli Lloyd (Estados Unidos), Aya Miyama (Japão), Alex Morgan (Estados Unidos), Megan Rapinoe (Estados Unidos), Homare Sawa (Japão), Christine Sinclair (Canadá) e Abby Wambach (Estados Unidos) foram selecionadas.

Os indicados ao prêmio de melhor técnico de uma equipe feminina são: Bruno Bini (seleção francesa), John Herdman (seleção canadense), Patrice Lair (Lyon), Maren Meinert (seleção alemã Sub-20), Silvia Neid (seleção alemã), Hope Powell (seleção inglesa), Norio Sasaki (seleção japonesa), Pia Sundhage (seleção norte-americana), Steve Swanson (seleção norte-americana Sub-20) e Hiroshi Yoshida (seleções japonesas Sub-20 e Sub-17).

A lista com 10 candidatas vai ser colocada em votação de técnicos e capitãs das seleções femininas, além de representantes da imprensa, assim como a relação de concorrentes aos prêmio de melhor técnico de equipes masculinas. Já a relação de candidatos aos prêmios Bola de Ouro da Fifa, dado ao melhor jogador do mundo, e de melhor treinador do ano de uma equipe masculina serão revelados na próxima segunda-feira.

Os finalistas das premiações serão conhecidos no dia 29 de novembro, em São Paulo. Os vencedores anuais da Fifa serão anunciados em evento marcado para o dia 7 de janeiro de 2013 em Zurique.