Marta e Zagallo vão ganhar estátua no Museu da CBF

A atacante Marta e Mário Jorge Lobo Zagallo, ex-técnico e ex-jogador, vão ganhar uma estátua no Museu da CBF. Eles vão se juntar a Pelé, primeiro e único, ao menos até agora, a receber tal homenagem na sede da entidade, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ainda não há previsão de data para o lançamento das estátuas.

No momento, tanto Marta quanto Zagallo estão tirando medidas com especialistas e fotógrafos para a confecção das estátuas, que serão produzidas mais uma vez em Londres, como aconteceu com a de Pelé.

A atacante de 34 anos se tornou referência no futebol feminino nos últimos anos. Para muitos, é a melhor da história. A jogadora da seleção brasileira é a maior artilheira da história das Copas do Mundo e já foi eleita a melhor jogadora do mundo por seis vezes, feito só alcançado no masculino pelo argentino Lionel Messi.

Zagallo, de 89 anos, tem longa história de dedicação à seleção. Único tetracampeão mundial, levantou o troféu em 1958 e 1962, como jogador, em 1970, como treinador, e em 1994, como auxiliar técnico. Foi ainda vice-campeão mundial em 1998, novamente como treinador.

Referência no futebol mundial, ele recebeu a Ordem de Mérito da Fifa, a mais alta honraria da entidade, em 1992.