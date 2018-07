Marta estará na 11ª edição do Jogo contra a Pobreza, que será em março

ZURIQUE - Eleita cinco vezes a melhor jogadora de futebol do mundo pela Fifa e uma das três finalistas do prêmio Bola de Ouro de 2013, a brasileira Marta teve a sua participação oficialmente confirmada, nesta terça-feira, na 11ª edição do Jogo contra a Pobreza, evento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que é promovido anualmente por Ronaldo e Zidane. O duelo ocorrerá no dia 4 de março, em Berna, na Suíça.

Marta já havia sido convidada anteriormente, em 2007, para participar da sétima edição desta partida festiva de caráter beneficente. Na ocasião, em Fez, no Marrocos, ela se transformou na primeira mulher da história a participar de um jogo de futebol masculino internacional. E agora ela comemora o fato de poder participar de mais uma edição do evento, que neste ano terá sua renda revertida para ajudar na reconstrução das Filipinas, recentemente atingida de forma dura pelo tufão Haiyan.

"Sinto-me honrada em participar novamente neste jogo importante e ter a oportunidade de me juntar aos jogadores, aos treinadores, ao árbitro, às equipas técnicas e ao público para mobilizar o apoio às Filipinas", ressaltou Marta, em declaração reproduzida nesta terça pelo site oficial da Fifa.

Além de Marta, estão confirmados como jogadores que farão parte do time de Ronaldo, Zidane & Amigos os seguintes nomes: Ronald de Boer e Phillip Cocu (Holanda), Steve McManaman (Inglaterra), Robert Pires, Claude Makelele e Youri Djorkaeff (França), Jens Lehmann (Alemanha), Gaizka Mendieta, Fernando Hierro e Michel Salgado (Espanha), Paulo Sousa (Portugal), Marta, Elber, Juliano Belletti, Deco e Roberto Carlos (Brasil), Pavel Nedved (República Tcheca), Gianluca Zambrotta, Gennaro Gattuso e Christian Vieri (Itália), Hakan Sukur (Turquia) e Freddie Ljungberg (Suécia).

O time dos dois astros da história do futebol mundial irão enfrentar a equipe do Young Boys & Amigos, da Suíça, que terá craques do presente e do passado. A formação será orientada pelos ex-jogadores da seleção suíça Stephane Chapuisat e Hakan Yakin. Os jogadores deste time chamados para o duelo, que será apitado pelo ex-árbitro italiano Pierluigi Collina, terão seus nomes revelados nos próximos dias.