Marta exalta atuação do Brasil em empate, mas admite: 'Não estou satisfeita'

A atuação da seleção brasileira feminina de futebol no empate por 1 a 1 no amistoso diante da França, no último sábado, agradou a craque Marta. A jogadora ressaltou a dificuldade de encarar o adversário em sua casa, na cidade de Grenoble. Isso não impediu, no entanto, que ela própria manifestasse sua insatisfação com o momento que a equipe atravessa.

"Jogar contra a França em casa é sempre difícil. Ela tem o apoio da torcida que sempre comparece, além de ser uma grande equipe. Acho que o empate foi justo pelo que as duas seleções apresentaram dentro de campo, mas não estou satisfeita. Sempre quero mais, estamos fazendo um excelente trabalho e precisamos manter esse ritmo", declarou ao site da CBF.

O empate representou a terceira partida consecutiva sem vitória da seleção de Vadão, após o empate na semifinal da Olimpíada do Rio com a Suécia - seguido de queda nos pênaltis - e da derrota na disputa do bronze diante do Canadá. Desta vez, no entanto, Marta gostou de como o Brasil se portou em campo.

"Sempre entramos em campo para vencer, e hoje (sábado) foi assim também. Tomamos um gol muito no início, mas pude fazer uma boa leitura do jogo e marquei aquele gol de empate. Acho que no fim do primeiro tempo estávamos melhor e até poderíamos ter virado o resultado", considerou.