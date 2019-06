Marta faz apelo para jogadoras: 'O futebol feminino depende de vocês'

Após a eliminação do Brasil no Mundial Feminino, a craque Marta fez um desabafo emocionado. A derrota por 2 a 1 para a França foi sentida pelo grupo, mas a veterana espera que a nova geração aprenda com essa partida para fazer com que a seleção brasileira tenha voos mais altos no futuro.

"É treinar mais, é jogar mais, é estar pronta para jogar 90 minutos, mais 30 minutos de prorrogação e quantos mais minutos precisar. É isso que eu peço para as meninas. Não vai ter uma Formiga para sempre, uma Marta, uma Cristiane, e o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Então pensem nisso, valorizem mais. Chorem no começo para sorrir no fim", disse.

A craque disse que o grupo sai da competição de cabeça erguida e com muito orgulho pelo papel que fez no Mundial. O Brasil chegou ao torneio desacreditado, mas enfrentou as grandes potências de igual para igual. "Já esperávamos tudo isso, com a torcida contra, porém fizemos um grande trabalho", explicou.

Marta espera que a febre que se tornou a competição no Brasil, com ótimos índices de audiência das partidas femininas e muitas pessoas que nunca ligaram para a seleção e agora estavam na torcida, se reverta para a modalidade e que as condições das jogadoras possam melhorar, com mais apoio e melhor organização.

"É um momento especial e a gente tem de aproveitar. Digo isso no sentido de valorizar mais. A gente pede tanto, pede apoio, mas a gente precisa valorizar. É lógico que emociona, eu queria estar chorando aqui de alegria", disse, bastante emocionada. Ao final, ela lamentou a eliminação. "Faz parte, é futebol. Alguém tem de sair vencedor", completou.