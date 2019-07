Marta faz golaço e marca pela 4ª vez em 3 jogos, mas perde na liga dos EUA

A craque Marta fez um golaço neste domingo na NWSL, a principal liga de futebol feminino dos Estados Unidos, mas não conseguiu evitar nova derrota da sua equipe. O Orlando Pride, que também conta no seu elenco com Camilinha, perdeu por 4 a 3 para o Portland Thorns, fora de casa. E com esse novo gol, soma quatro marcados nos últimos três compromissos no torneio.

O gol de Marta saiu aos 16 minutos da etapa final, quando o seu time já perdia a partida por 2 a 0. Ela pegou bola rebatida na entrada da grande área e finalizou acertando o ângulo direito da meta adversária.

O segundo gol do Pride, quando a equipe era batida por 3 a 1, também teve a participação direta de Marta. Afinal, ela tentou um cruzamento da entrada da grande área, que foi cortado para a própria rede por Emily Menges.

Ainda assim, o Pride, que colocou Camilinha em campo durante a etapa final, perdeu por 4 a 3 para o Portland Thorns, que deixou a também brasileira Andressinha no banco de reservas.

A derrota piorou a campanha do Pride na NWSL. O time é o oitavo colocado entre nove participantes com oito pontos somados em 13 jogos - são dois triunfos, dois empates e nove reveses.

Embora a campanha seja ruim, Marta tem se destacado na NWSL desde o fim da sua participação no Mundial Feminino. Antes deste domingo, a craque havia entrado em campo duas vezes pela competição após o retorno da França. Ela tinha feito um gol na derrota por 3 a 2 para o Chicago Red Stars, em 30 de junho, e dois no triunfo por 4 a 3 sobre o Washington Spirit, em 6 de julho. No próximo sábado, o Pride voltará a campo pelo torneio para encarar o Sky Blue.