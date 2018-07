Marta joga pela primeira vez com a seleção brasileira em Maceió

MACEIÓ - A jogadora Marta se apresentou à imprensa no início da tarde desta quinta-feira no Hotel Jatiúca, em Maceió (AL), junto com a seleção brasileira feminina de futebol, que disputa um amistoso contra o Chile no próximo sábado, às 16 horas, no Estádio Rei Pelé.

O jogo será o primeiro de Marta e da seleção femininas em Alagoas, o Estado natal da melhor jogadora do mundo. Por isso, a atacante pediu ao governo estadual que fretasse um ônibus para levar seus parentes e amigos de Dois Riachos, sua cidade natal, até o estádio. Uma viagem de quase 200 quilômetros.

Na sexta-feira pela manhã, a atacante alagoana, eleita cinco vezes a melhor jogadora de futebol do mundo, receberá uma homenagem do governo do Estado de Alagoas, no Estádio Rei Pelé, onde será construído o 'Memorial Rainha Marta'.

Na parte da tarde, após as homenagens, Marta se juntará às demais atletas para treinar no Estádio Rei Pelé. O estádio - que também é chamado de Trapichão, por ter sido construído no final da década de 60 no bairro do Trapiche da Barra - quase teve seu nome trocado para 'Rainha Marta', caso um projeto de lei de um deputado alagoano tivesse sido aprovado na Assembleia Legislativa de Alagoas.

Na época, o governador Teotônio Vilela Filho (PSDB) chegou a dizer que se o projeto tivesse sido aprovado ele o vetaria. Para compensar, construiu um ginásio de esportes em Dois Riachos e deu à obra o nome de 'Rainha Marta'.

Pernas bonitas. Quando esteve em Maceió, no ano passado, para uma homenagem do governo de Alagoas, Pelé disse que não se importaria se o estádio mudasse de nome, e emendou: "Afinal, Marta, além de alagoana, tem as pernas mais bonitas que as minhas".

O amistoso faz parte da preparação da seleção para o Mundial da Alemanha, que acontecerá de 26 de junho a 17 de julho. No dia 16 de junho, as jogadoras farão outro amistoso, em Recife (PE), contra a Argentina.