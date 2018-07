Marta lamenta queda: 'Saímos com a cabeça erguida'

Melhor jogadora do mundo por cinco vezes, Marta marcou duas vezes neste domingo e deixou o Mundial no posto de artilheira, com quatro gols. Ela garante que, assim como o time, sai com a cabeça erguida. "Me doei 100%, como sempre fiz com a seleção, com qualquer equipe que eu defendo. Mas não deu. Não tem resposta. Se me perguntarem o que a gente fez de errado, não fez nada de errado."

Marta ainda destacou que o time esteve bem coletivamente e acabou sendo eliminado quando não podia mais atuar em conjunto. "A gente mostrou que quando quer jogar em grupo, joga em grupo. Atacou em grupo, defendeu em grupo. Não perdemos uma partida na competição. Mas chegou a uma hora em que a gente não tem controle. Pênalti é loteria, é quem está mais preparada e infelizmente não deu".

Para o técnico Kleiton Lima, o Brasil perdeu a chance de atingir seu objetivo na competição. "Foi um jogo disputado. Nós sabíamos que os EUA são uma equipe muito forte. Nosso time pode ser um pouco mais criativo, mas não conseguimos nos impor. Queríamos vencer, mas sofremos um gol no fim do tempo extra, que levou aos pênaltis. Ainda acho que fizemos uma boa Copa do Mundo", destacou o treinador.