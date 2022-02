Marta marca no fim e Brasil empata com a Holanda na estreia do Torneio da França

A seleção brasileira feminina de futebol estreou, nesta quarta-feira, com um empate, por 1 a 1, diante da Holanda. no Torneio da França, em Caen. A veterana Marta, de pênalti, fez o gol brasileiro, aos 41 minutos da etapa final.

A técnica Pia Sundhage escalou uma equipe repleta de novidades diante das atuais vice-campeãs mundiais, com apenas a atacante Debinha e a volante Luana consideradas titulares.

O primeiro tempo, apesar de terminar sem gols, foi bem movimentado, com as duas equipes procurando o ataque. A holandesa Vivianne Miedema, sempre perigosa, foi bastante marcada, mas ainda assim quase abriu o placar. Ela chegou a driblar a goleira Lorena, mas foi bloqueada por Tainara.

O Brasil respondeu com Ary Borges em duas oportunidades. Aos seis minutos, ela acertou o travessão e, aos 30, quase marcou em bela cabeçada.

As equipes privilegiaram a marcação na etapa final e as chances rarearam. Em uma delas, Spitse fez lindo lançamento para Beerensteyn, que bateu bonito de primeira: 1 a 0, Holanda.

As holandesas continuaram melhor na partida e só não ampliaram a vantagem no placar, com Miedema, porque Letícia Izidoro fez boa defesa.

Quando parecia que o Brasil iria estrear com derrota, Letícia Santos bateu para o gol e a bola bateu no braço de Van Dongen. Pênalti muito contestado pelo time holandês. Marta, que havia entrado aos 34, empatou, ao bater com categoria.

O Brasil volta a campo no sábado para enfrentar as anfitriãs francesas. Na terça-feira, as adversárias serão as finlandesas.

A seleção brasileira se prepara para a disputa da Copa América, de 8 a 30 de julho, na Colômbia, quando as três primeiras seleções garantirão vaga na Copa do Mundo do ano que vem, a ser realizada na Austrália e Nova Zelândia.