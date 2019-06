Marta mostra evolução em tratamento às vésperas do Mundial Feminino

Maior estrela da seleção brasileira feminina de futebol, Marta vem exibindo evolução em seu tratamento físico, após dar um susto na equipe às vésperas do Mundial Feminino, que terá início no dia 7, próxima sexta-feira, na França.

De acordo com a CBF, a atacante se recupera bem de uma lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda. Ela sofreu a contusão há oito dias. "A atleta será submetida a exame complementar de imagem na segunda-feira para controle. Além da fisioterapia, a atacante realiza treinamentos físicos possíveis para manutenção da performance", informou a entidade.

Marta faz o tratamento na cidade de Portimão, cidade portuguesa escolhida pela comissão técnica para a finalização da preparação da seleção para o Mundial. A atacante é a maior aposta da equipe comandada pelo técnico Vadão, que vem em má fase. São nove derrotas consecutivas nos últimos nove jogos.

A jogadora não é a única preocupação do treinador para o Mundial. Outras duas atletas se recuperam de problemas físicos. A zagueira Erika e a meia Luana também fazem tratamento em Portimão.

Segundo a CBF, Erika é quem apresenta situação mais adiantada entre as três jogadoras. Ela está em fase de transição para o campo, após sofrer um entorse no tornozelo esquerdo. Agora ela faz trabalho de fortalecimento muscular com corrida leve e início do contato com bola.

Luana, por sua vez, foi convocada de última hora justamente para substituir uma jogadora cortada por lesão: Adriana. Ela se reabilita de dores musculares na região do quadríceps da coxa esquerda. Exames não apontaram lesão, apenas um edema inflamatório por carga mecânica.