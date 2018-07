Marta participa de apresentação de gandulas da Copa das Confederações

SÃO PAULO - A jogadora Marta participou no último sábado, 24, de evento que anunciou os primeiros gandulas da Copa das Confederações de 2013. Os escolhidos foram os campeões da Copa Coca-Cola 2012, disputada por jovens de 13 a 15 anos.

O torneio, realizado no Rio de Janeiro, teve como vencedores o Scouto Esporte Clube, do Paraná, e a equipe feminina Coritiba Cancun. Os 224 gandulas do evento que antecede o Mundial sediado no Brasil sairão do campeonato juvenil, que tem edições em várias cidades do mundo, e receberão um treinamento com formação na parte técnica e prática para atuarem durante as partidas oficiais.

A Copa das Confederações acontece entre 15 e 30 de junho de 2013 em Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE) e Salvador (BA) e será disputado pela seleção brasileira, pela atual campeã mundial Espanha e as vencedoras das disputas continentais Japão, Itália, México, Taiti e Uruguai. O representante africano deve ser definido na Copa Africana de Nações, na Líbia, no ano que vem.