Melhor jogadora do mundo por cinco anos consecutivos, de 2006 a 2010, Marta pode voltar ao Brasil para defender o Santos. No domingo, ela esteve na Vila Belmiro para acompanhar partida entre Santos e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro Feminino, e se encontrou com o presidente Modesto Roma Junior, o que aumentou os rumores sobre uma possível volta para o clube.

"É uma entidade que me identifico bastante e criei carinho muito grande com todos, funcionários, como Modesto, que hoje é presidente e, na naquela época, trabalhava exclusivamente para a gente. Então, é amizade de bastante tempo", disse Marta ao jornal A Tribuna.

Para bancar os altos salários da atleta, o Santos estaria atrás de patrocinadores. A Caixa Econômica Federal, que já estampa o uniforme do time, pode participar da negociação. Marta já defendeu o Santos em duas oportunidades. A primeira entre 2009 e 2010 e depois em 2011. Atualmente, ela atua pelo Rosengård, da Suécia.

A jogadora está desde segunda-feira com a seleção brasileira em Manaus (AM). No dia 9 de abril, o Brasil enfrenta a Bolívia na Arena da Amazônia.