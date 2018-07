Marta se despede do Santos com gol nos acréscimos em amistoso

SANTOS - Eleita a melhor jogadora do mundo por cinco vezes seguidas, a atacante Marta se despediu do Santos, neste sábado, com um gol nos acréscimos no empate por 1 a 1 com a seleção da Coreia do Norte. O amistoso marcou a estreia do novo gramado da Vila Belmiro.

A atacante coroou sua despedida ao balançar as redes aos 46 minutos do segundo tempo, após receber passe em profundidade e bater na saída da goleira coreana. Antes, aos 30, a Coreia abrira o placar com gol de Kim Yong Ae.

Com sua participação no amistoso, Marta encerrou sua segunda passagem pelo Santos. Em janeiro, ela comandou a equipe na conquista do Torneio Internacional Interclubes, disputado em Araraquara, no interior de São Paulo. Em 2009, Marta, ao lado de Cristiane, levou o time aos títulos da Copa do Brasil e da Copa Libertadores feminina, em sua primeira edição.

"Espero que não seja um adeus mas um até logo. Espero muitas outras vezes jogar no Brasil", disse Marta, em entrevista à TV Bandeirantes. A brasileira defenderá as cores do Western New York Flash, time recém-criado nos Estados Unidos. Será seu terceiro time no país. Antes, ela jogara pelo Los Angeles Sol (2009) e pelo FC Gold Pride (2010), clube em que sagrou-se campeã e artilheira da Liga Americana.