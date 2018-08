Marta se machuca e desfalca seleção brasileira em amistosos no Canadá

O técnico Vadão sofreu um importante desfalque nesta sexta-feira. O treinador da seleção brasileira feminina de futebol não poderá contar com a craque Marta nos amistosos marcados para os dias 2 e 4 de setembro, em Ottawa, no Canadá. As adversárias serão as anfitriãs canadenses.

Marta foi desconvocada nesta sexta por conta de dores na região posterior da coxa esquerda. Ela se machucou durante treino do seu clube, o Orlando Pride, na quinta, nos Estados Unidos. E, na sequência, teve a contusão confirmada em exames, que detectaram um edema no local.

Segundo a CBF, a jogadora não terá condições de defender a seleção nos jogos marcados para domingo e terça-feira que vem. A desconvocação foi decidida após a entidade consultar o departamento médico do clube norte-americano. O técnico Vadão já informou que não pretende convocar nenhuma jogadora para substituir Marta.

A primeira partida contra as canadenses será disputada em jogo aberto ao público. O segundo amistoso será com portões fechados. E ambos ocorrerão no Estádio TD Place.

Em meio aos amistosos, o dia 3 de setembro é aguardado com expectativa por Vadão e também por Marta. É nesse dia que a Fifa anunciará os finalistas de 2018 do prêmio "The Best", sendo que eles estão entre os indicados aos prêmios de melhor técnico e melhor jogadora, respectivamente. A festa de gala para premiação está marcada para 24 de setembro.

Neste ano, a seleção feminina conquistou o título da Copa América, que foi realizada no Chile, em abril, desempenho que a classificou para o Mundial de 2019 e para a Olimpíada de 2020. Mais recentemente, a equipe participou do Torneio das Nações nos Estados Unidos e ficou em terceiro lugar entre os quatro participantes.