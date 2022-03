Marta sofre lesão no ligamento do joelho e passará por cirurgia: 'Sairei mais forte'

A craque Marta anunciou em suas redes sociais que sofreu uma lesão no ligamento do joelho e que precisará passar por cirurgia. A jogadora do Orlando Pride disse que vai focar na sua recuperação, mas não revelou o tempo de ausência dos gramados.

"Pessoal, estou passando aqui para informar que no nosso jogo de sábado eu sofri uma lesão no ligamento do joelho e precisarei de cirurgia. Infelizmente ficarei fora dos gramados por um tempo. Este será mais um capítulo na minha caminhada e tenho certeza que sairei mais forte!! Agora é focar na minha recuperação para voltar a fazer o que mais amo, representando meu país, meu povo e meu time. Obrigada a todos pelo apoio de sempre!", disse a Rainha.

Marta deve ser cortada da seleção brasileira feminina, que foi convocada para dois amistosos a serem disputados em abril. Os dois jogos servem de preparação para a disputa da Copa América, em julho, na Colômbia. A competição dará três vagas para a Copa do Mundo de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia.

Foram 23 atletas chamadas para amistosos contra Espanha e Hungria, nos dias 7 e 11 de abril, respectivamente. O duelo contra a seleção espanhola será disputado no estádio Rico Pérez, em Alicante, na Espanha. Já a partida contra as húngaras será realizada na Pinatar Arena, em San Pedro del Pinata.

Comandada pela técnica Pia Sundhage, a seleção feminina participou do Torneio da França em fevereiro e encerrou a competição com dois empates e uma derrota.