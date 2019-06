Marta treina com bola e aumenta suas chances de enfrentar a Austrália no Mundial

Depois de desfalcar a seleção brasileira na estreia do Mundial Feminino da França, no último domingo, em Grenoble, onde a equipe nacional venceu a Jamaica por 3 a 0, Marta treinou normalmente com bola nesta terça-feira, em Montpellier, e aumentou as suas chances de estrear na competição na quinta, quando o Brasil encara a Austrália, às 13 horas (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo C do torneio.

Eleita pela sexta vez a melhor jogadora do mundo pela Fifa, a atacante não encarou as jamaicanas por ainda estar em fase final de recuperação de uma lesão na coxa esquerda. Agora, porém, a craque deu um claro indício de que ficará à disposição do técnico Vadão para o duelo diante das australianas.

Marta participou ativamente e sem nenhum restrição do treinamento realizado em campo reduzido nesta terça. Com boa movimentação, ela também esteve presente em um trabalho de finalizações ao gol e mostrou estar em boas condições para defender a seleção.

Sem a sua principal estrela em campo, o Brasil contou com três gols de Cristiane para derrotar a Jamaica na estreia. A estrela brasileira se machucou no último dia 24 de maio, durante o período de preparação que o time nacional realizado em Portugal antes de seguir para a França e desde então fez tratamento intensivo para poder atuar.

Depois do duelo desta quinta-feira diante das australianas, a seleção brasileira fechará a sua campanha na primeira fase do Mundial no próximo dia 18, contra a Itália, às 16 horas (de Brasília), em Valenciennes.