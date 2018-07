Martelotte aprova ano 'de sucesso' no Santos

O técnico interino Marcelo Martelotte assumiu o comando do Santos em setembro, após a saída de Dorival Júnior. Ainda assim, ele fez uma avaliação da temporada depois do empate sem gols com o Flamengo, neste domingo. E, embora a equipe não tenha lutado pelo título brasileiro, Martelotte garantiu que o ano foi "de sucesso".

"As coisas se encaixaram e, diante da competência dos profissionais e dos jogadores, os resultados vieram e fizemos de 2010 um ano de sucesso e conquistas", avaliou o interino, revelando que já está pensando em 2011. "Entendo que em 2011 o Santos vai ter uma responsabilidade grande, de disputar a Libertadores como um dos favoritos".

Preocupado com a Libertadores, Martelotte contou ainda que já começou a ajudar o futuro treinador, Adilson Batista, a planejar a equipe para o próximo ano. "Vamos analisar o ano de atuações dos nossos atletas e a formação de um novo grupo. O Adilson já vem fazendo isso desde que chegou e vamos seguir fazendo", disse.