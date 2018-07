Martelotte confirma equipe do Santos com retorno de Edu Dracena

SANTOS - O técnico interino Marcelo Martelotte confirmou a volta do zagueiro Edu Dracena ao time do Santos no jogo desta quarta-feira, contra o Inter, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Recuperado da contusão no joelho direito, o jogador entra no lugar de Vinicius e será a única mudança em relação à equipe que venceu o Atlético-PR na rodada passada.

Assim, o Santos deve entrar em campo com Rafael; Pará, Edu Dracena, Durval e Léo; Roberto Brum, Arouca, Danilo e Alan Patrick; Neymar e Zé Eduardo. Com esse time, Marcelo Martelotte espera vencer o jogo atrasado da 13ª rodada e, assim, encostar de vez na briga pelo título - está em quinto lugar, com 45 pontos, nove a menos do que o líder Cruzeiro.

"Os times vivem momentos parecidos, de vitórias, e ainda brigam pelo título do Brasileiro", disse Marcelo Martelotte, lembrando que o Inter é um concorrente direto do Santos no campeonato, pois soma 47 pontos e está em quarto lugar.

Por jogar em casa, o técnico acredita que o Santos pode se beneficiar da força da torcida na Vila Belmiro. "Em um momento como esse, o que a gente precisa é do apoio do torcedor. Esperamos que a torcida marque presença e nos empurre nesse jogo decisivo para que possamos fazer valer o fator campo", avisou Marcelo Martelotte.