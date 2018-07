Martelotte confirma o Santos no 4-4-2 diante do Inter

Ao contrário do que aconteceu no final de semana, quando enfrentava o lanterna do Campeonato Brasileiro em casa, Martelotte optou por um esquema mais precavido, já que o adversário é o Internacional, quinto colocado, no Beira-Rio. Com isso, Pará volta à lateral-direita, após cumprir suspensão, e Danilo deve formar o trio de volantes com Roberto Brum e Arouca. Alan Patrick completa o meio de campo.

"Gostei da participação do Keirrison, principalmente considerando o tempo que ele ficou fora se recuperando de lesão, mas eu optei por uma mudança tática. Coloquei três atacantes contra o Prudente, mas acredito que nossa equipe se encaixou melhor com dois homens na frente. Essa é a formação ideal para uma partida difícil contra o Internacional", declarou o treinador.

A partida é decisiva para ambas equipes. Com vagas na Libertadores asseguradas, Inter e Santos lutam apenas pelo título do Brasileirão, mas estão a nove pontos do líder Fluminense. "Este jogo vai ser decisivo para mostrar quem ainda vai ter condições de disputar o título e quem vai ficar para trás", completou Martelotte.

Com as mudanças, o time do Santos que enfrenta o Inter, neste sábado, pela 32ª rodada, deve ter: Rafael; Pará, Edu Dracena, Durval e Léo; Roberto Brum, Arouca, Danilo e Alan Patrick; Neymar e Zé Eduardo.