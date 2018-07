Martelotte fará testes no Santos no duelo de domingo contra Avaí

O Santos vai aproveitar as rodadas finais do Campeonato Brasileiro para fazer testes visando a próxima temporada. No treino desta quinta-feira, o técnico Marcelo Martelotte realizou várias mudanças na equipe titular para o confronto com o Avaí, domingo, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis.

As principais mudanças aconteceram no meio-de-campo, onde foram escalados os volantes Adriano, Arouca, Rodrigo Possebon e o meia Felipe Anderson, de 17 anos. Na zaga, Bruno Rodrigo entrou na vaga do capitão Edu Dracena. Além disso, durante a atividade, Vinicius Saimon e Keirrison substituíram Durval e Zé Eduardo.

Assim, o Santos treinou com: Rafael; André, Bruno Aguiar, Durval (Vinícius Saimon) e Léo; Adriano, Rodrigo Possebon, Arouca e Felipe Anderson; Zé Eduardo (Keirrison) e Neymar.

"Independentemente de quem jogue no meio campo, o Santos está bem servido. Os jogadores estão no mesmo nível, dão conta do recado. Este tipo de teste é válido para que o professor Adilson Batista veja todos jogadores. Mesmo tendo sito titular durante o ano, também espero jogar bem e mostrar o meu valor", disse Arouca.