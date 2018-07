Martelotte projeta 6 vitórias para Santos ser campeão

O Santos ainda acredita na possibilidade de conquistar o título do Campeonato Brasileiro e a proximidade do final da competição levou o técnico Marcelo Martelotte a estimar a campanha que a equipe precisa fazer para ser campeão. Para ele, o time da Baixada Santista precisa de seis vitórias nas oito rodadas restantes.

"O ideal seria conquistar seis vitórias em oito rodadas. Eu não gosto deste tipo de conta, porque normalmente elas não batem no final. Mas com o campeonato chegando ao fim, temos condições fazer uma conta mais provável. Mesmo assim, procuro passar para os atletas que o principal é focar em ganhar o próximo jogo. Assim, as coisas acontecem naturalmente", afirmou.

Martelotte minimizou o fato dos principais rivais santistas disputarem clássicos neste fim de semana e acredita que o jogo contra o Grêmio Prudente, domingo, na Vila Belmiro, será complicado. "Só será uma rodada favorável, se a gente confirmar este favoritismo teórico por jogar em casa e por ainda estarmos brigando pelo título. Todo mundo considera que o Santos já somou três pontos, mas as coisas não são assim, temos que entrar em campo e confirmar isso na prática", disse.

Após 30 rodadas, o Santos ocupa o quarto lugar no Brasileirão, com 48 pontos. A equipe, campeã paulista e da Copa do Brasil nesta temporada, está seis pontos atrás do líder Cruzeiro.