Martelotte testa Keirrison em trio ofensivo no Santos

O técnico Marcelo Martelotte testou nesta quinta-feira a escalação de Keirrison em um trio ofensivo no Santos, ao lado de Neymar e Zé Eduardo, no primeiro coletivo de preparação para o jogo contra o Prudente, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Keirrison ganhou espaço no time com a suspensão do lateral-direito Pará. O volante Danilo foi deslocado para o setor, abrindo uma vaga no meio-campo que foi aproveitada no ataque. Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, Keirrison poderá ficar com esta vaga na equipe titular.

Com as mudanças, o meio-campo deverá ser escalado com apenas dois volantes, Roberto Brum e Arouca. Martelotte escalou o time com: Rafael; Danilo, Edu Dracena, Durval e Léo; Arouca, Roberto Brum e Alan Patrick; Zé Eduardo, Keirrison e Neymar.

Além destes jogadores, o treinador interino poderá contar com os retornos de Rodriguinho, Marquinhos, Bruno Aguiar, Madson e Marcel, todos liberados pelo departamento médico do clube nesta semana.