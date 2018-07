Martín Silva aprova possibilidade do Vasco jogar com três zagueiros

A possibilidade de o Vasco enfrentar o Bahia no próximo domingo com três zagueiros vem sendo testada pelo técnico Milton Mendes nos últimos treinamentos e recebeu nesta quinta-feira a aprovação do goleiro Martín Silva. Em entrevista coletiva, o uruguaio explicou que a alternativa havia sido treinada em outras oportunidades e apontou que o time deve ganhar mais consistência se Rafael Marques, Breno e Anderson Martins atuarem juntos na partida marcada para a Fonte Nova, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Não é novidade. O Milton já havia trabalhado esse esquema tático anteriormente, mas quando pensou em utilizá-los nós não tínhamos três zagueiros disponíveis. Com as chegadas de Breno, Paulão e Anderson Martins, a nossa defesa encorpou e agora temos essa possibilidade. Estamos treinando sim, mas é claro que vai levar um tempo para entrosar com essa formação. Ainda não está definido, podemos voltar ao esquema anterior, onde temos um entrosamento maior, mas é sempre bom ter uma variação tática para enfrentar algumas adversidades no jogo", afirmou.

Com 31 gols sofridos, o Vasco só não foi vazado mais vezes no Brasileirão do que a Chapecoense e o Atlético Goianiense. Martín Silva, porém, saiu em defesa do sistema defensivo da equipe, garantindo que ele é seguro.

"É um detalhe importante e que estamos corrigindo nos treinamentos. Acho que melhoramos muito nesse aspecto. É um detalhe a ser trabalhado, sem dúvida, mas essa estatística de que temos a terceira pior defesa é muito fria, pois conseguimos mais vitórias e pontos do que quase metade dos times do Brasileirão. Isso é o mais importante. Temos que levar em conta que desses gols que sofremos, seis foram de pênalti. Nós, por exemplo, não tivemos nenhum a favor. Além disso, foram muitos gols em jogos pontuais, como Palmeiras e Corinthians. Tirando esses dois jogos, estamos fazendo um bom papel na defesa", declarou.

A queda de rendimento nas últimas rodadas deixou o Vasco mais próximo da zona de rebaixamento do Brasileirão, com uma vantagem de apenas três pontos para o 17º colocado. Martín Silva, porém, avaliou que a situação reflete o equilíbrio do Brasileirão e que a sua equipe ainda pode aspirar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

"Nunca tinha jogado num Campeonato Brasileiro como esse. Está todo mundo próximo. Quem conseguir seis pontos, vai lá em cima e fica perto da libertadores. Por outro, quem perde um ou dois jogos, fica perto do rebaixamento. O Brasileiro está muito nivelado e por isso temos que estar com o alerta ligado, olhar não só a posição da tabela, mas a diferença de pontos. Por enfrentar adversários complicados, você pode ter uma sequência ruim e se aproximar do Z4, como aconteceu agora com o Vasco, mas tenho certeza que vamos retomar o caminho das vitórias e voltar a brigar na parte de cima da tabela", concluiu.