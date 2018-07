Martín Silva e De Arrascaeta são convocados para seleção uruguaia

Líder das Eliminatórias, com seis pontos em duas partidas, além de cinco gols marcados e nenhum sofrido, o Uruguai terá compromissos difíceis pela frente. No dia 12 de novembro, duelará fora de casa com o Equador, que também tem seis pontos - e inclusive bateu a Argentina em Buenos Aires. Cinco dias depois, recebe os atuais campeões continentais, os chilenos, que também venceram as duas primeiras.

Se for confirmado na lista final do técnico Óscar Tabárez, o que deve acontecer, Martín Silva pode ser tornar desfalque para o Vasco em uma rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o time carioca tem jogo marcado com o Corinthians no dia 18 de novembro, em São Januário, somente um dia após o confronto entre uruguaios e chilenos. De Arrascaeta sofre com o mesmo problema, já que o Cruzeiro recebe o Sport também no dia 18.

No entanto, a CBF já admitiu a possibilidade de adiar o confronto entre Vasco e Corinthians. Isso porque o time paulista teve quatro atletas chamados para a seleção brasileira (o goleiro Cássio, o zagueiro Gil, o volante Elias e o meia Renato Augusto) e pode acabar muito prejudicado com a realização da rodada um dia depois do duelo entre Brasil e Peru.

Martín Silva e De Arrascaeta são os únicos atletas que jogam atualmente no Brasil a serem chamados para a seleção uruguaia, mas outros nomes da lista conhecem bem o futebol do País, como o volante Arévalo Rios, ex-Botafogo, o lateral Álvaro Pereira, ex-São Paulo, e os meias Nicolás Lodeiro, ex-Botafogo e Corinthians, e Cristian Rodríguez, ex-Grêmio.

Confira os 24 pré-convocados da seleção uruguaia:

Goleiros: Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Vasco) e Rodrigo Muñoz (Libertad-PAR).

Defensores: Maximiliano Pereira (Porto), Martín Cáceres (Juventus), Diego Godín (Atlético de Madrid), José María Giménez (Atlético de Madrid), Emiliano Velázquez (Getafe) e Gastón Silva (Torino).

Meio-campistas: Egidio Arévalo Ríos (Tigres-MEX), Álvaro Pereira (Estudiantes-ARG), Camilo Mayada (River Plate), Álvaro González (Atlas-MEX), Mathías Corujo (Universidad de Chile), Carlos Sánchez (River Plate), Nicolás Lodeiro (Boca Juniors), Cristian Rodríguez (Independiente-ARG) e Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro).

Atacantes: Diego Rolan (Bordeaux), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Cristhian Stuani (Middlesbrough), Jonathan Rodríguez (Deportivo La Coruña) e Abel Hernández (Hull City).