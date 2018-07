Martín Silva é liberado da seleção uruguaia e não desfalcará o Vasco

O técnico Joel Santana recebeu uma ótima notícia nesta quinta-feira. O goleiro Martín Silva, que havia sido pré-convocado para seleção uruguaia, foi liberado da lista final e não desfalcará o Vasco na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, em meio à acirrada briga pela volta à elite.

Martín Silva havia aparecido na lista de 29 pré-convocados para os amistosos contra Costa Rica e Chile, nos dias 13 e 18 de novembro, em Montevidéu e Santiago, respectivamente. No entanto, a diretoria do Vasco entrou em acordo com a Associação Uruguaia de Futebol e conseguiu a liberação do goleiro.

A notícia foi recebida com alívio por Joel Santana, que poderá contar com Martín Silva para as partidas contra Ceará, dia 15, e Vila Nova, três dias depois. O goleiro uruguaio é um dos principais destaques vascaínos no ano e é tido como peça fundamental para o acesso da equipe, atualmente a terceira colocada na Série B, com 56 pontos, quatro à frente do quinto, o Atlético-GO.

Se Martín Silva foi liberado, dois times paulistas terão desfalques por causa da seleção uruguaia. Confirmados na convocação final desta quinta, Álvaro Pereira e Lodeiro ficarão de fora de duas partidas do São Paulo e do Corinthians, respectivamente.