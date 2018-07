Martín Silva e Thalles voltam ao Vasco após seleção

Vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco terá reforços importantes para partida deste sábado, quando encara o Santa Cruz, no Recife, pela 30.ª rodada. O goleiro Martín Silva, que estava com a seleção uruguaia, e o atacante Thalles, na sub-21 do Brasil, se reapresentarão no estádio de São Januário nesta quarta-feira e deverão retomar a titularidade no time.

Nesta terça, o grupo treinou no campo do CFZ, na zona oeste do Rio. Kleber, ausente da atividade na última segunda devido ao fechamento do Aeroporto Santos Dumont, participou normalmente da atividade. Quem ficou de fora foi o zagueiro Rodrigo. Poupado, ele apenas realizou trabalho na academia, mas não preocupa.

Com as ausências, o técnico Joel Santana comandou o treinamento coletivo com Luan na zaga, ao lado de Douglas Silva. Suspenso no último jogo, Guiñazu retornou ao meio de campo e também está confirmado para a partida deste sábado. Ele entrou na vaga de Dakson, que sente dores no tórax e passará por exames.